WDR: Unterstützung für Siham El-Maimouni bei "Westart live"

"Westart live"-Moderator Thomas Hermanns bekommt Unterstützung. Ab dem kommenden Montag greift ihm in der Kultursendung des WDR Siham El-Maimouni unter die Arme.



Ab kommenden Montag werden "Westart live"-Zuschauer von einem neuen Gesicht begrüßt. Zur Unterstützung von Thomas Hermanns wird ihm die Moderatorin Siham El-Maimouni zur Seite gestellt. Sie moderiert die WDR-Kultursendung stets um 22.40 Uhr und steht 2017 zunächst für zehn Ausgaben des Formats zur Verfügung.