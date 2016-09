WDR: "Zimmer Frei!" verabschiedet sich vom Bildschirm

Götz Alsmann gibt am Sonntag seinen Ausstand bei "Zimmer Frei!". 20 Jahre sorgte die fiktive WG-Suche für unterhaltsame TV-Momente. Nun schickt der WDR die Show in den Ruhestand.



Götz Alsmann ist bei "Zimmer Frei!" selten mit Schwermut aufgefallen. Er war der Hofnarr der WDR-Show, der Zampano auf einem Kindergeburtstag für Erwachsene und hatte dabei oft wahnsinnig alberne Kopfbedeckungen auf dem ansonsten sorgsam drapierten Deckhaar. Auch an diesem Abend, an dem er die Show zum letzten Mal moderiert. Aber es gibt auch einen anderen Moment. "Wir reden immer um den heißen Brei herum. Natürlich ist es ein Gefühl von Melancholie", sagt er im Gespräch mit Anne Will, die zum Abschied gekommen ist. Er schiebt noch nach: "Aber es gibt einen Unterschied zwischen Melancholie und Depression". Kurz darauf muss er aber schon ein wenig schlucken.