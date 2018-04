WDR beschließt Maßnahmenpaket gegen sexuelle Belästigung

Der WDR reagiert auf die zuletzt laut gewordenen Vorwürfe, sich mit sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz intern nicht korrekt auseinanderzusetzen. Erste Maßnahmen wurden ergriffen.



Der WDR will mit einem Maßnahmenpaket für eine bessere Prävention gegen sexuelle Belästigung im Sender sorgen. Die Geschäftsleitung habe dazu ein Paket beschlossen, erklärte der WDR am Mittwoch. "Allen aktiven und künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird schriftlich mitgeteilt, dass der Sender sexuelle Belästigung nicht duldet und welche konkreten Beschwerdestellen es gibt", hieß es in der Mitteilung.