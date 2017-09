WDR bringt "Satire Deluxe" vom Radio ins TV

Der WDR startet die satirische Vorbereitung der Bundestagswahl. Hierfür kehrt "Satire Deluxe" mal wieder zurück ins Fernsehen.



Üblicherweise sind die Moderatoren Henning Bornemann und Axel Naumer mit ihrer "Satire Deluxe" im WDR 5 im Hörfunk anzutreffen. Gelegentlich unternehmen die beiden allerdings auch einen Abstecher ins Fernsehen. So auch zur Bundestagswahl.