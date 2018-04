WDR bringt "Satire Deluxe" wieder ins TV

In der neuen TV-Staffel "Satire Deluxe" begrüßen die Moderatoren Axel Naumer und Henning Bornemann jede Woche Komiker, um über das Alltagsgeschehen zu sinnieren. Der WDR bringt die Radiosendung wieder auf die Mattscheibe.



Ab Samstag (21.April) sind Axel Naumer und Henning Bornemann wieder im deutschen TV zu sehen. Dann laufen nämlich die neuen Fernseh-Episoden von "Satire Deluxe" im WDR an.