WDR bringt zu Weihnachten "Die Mockridges" zurück

Pünktlich zu Weihnachten bringt der Westdeutsche Rundfunk (WDR) die Comedy-Serie "Die Mockridges - Eine Knallerfamilie" zurück ins TV.



Bereits im letzten Jahr konnte sich die Serie "Die Mockridges - Eine Knallerfamilie" beweisen. Pünktlich zu Weihnachten bringt das WDR die Comedy-Serie nun ins TV zurück und startet sogleich mit einer Weihnachtsfolge. Diese steht am 22. Dezember um 22.55 Uhr an. In dieser ist Margie bereits im Weihnachtsfieber. Dabei ist doch erst September. Zusammen mit seinen Söhnen beschließt Bill Mockridge, dass Margie in den Urlaub geschickt wird und sich der Rest der Familie um die Weihnachtsvorbereitungen kümmert. Doch der Plan geht nicht so recht auf.