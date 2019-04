WDR erweitert Zeitzeugen-App für Android

Mit der App "WDR AR 1933 – 1945" kommen Zeitzeugen mittels Augmented Reality direkt ins Klassenzimmer. Nun soll die Zeitzeugen-App auch für andere Geräte als für iOS angeboten werden.



Immer weniger Überlebende des Zweiten Weltkriegs können authentisch über die verheerenden Folgen des Nationalsozialismus berichten. Der WDR will diese wichtigen Erfahrungen erhalten und Geschichte für nachfolgende Generationen anschaulich machen. Daher hat der Sender die "WDR AR 1933 – 1945"-App entwickelt. Seit ihrem Launch Mitte Februar wurde die App bereits rund 140 000 Mal heruntergeladen.