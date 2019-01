WDR extra zu kriminellen Clan-Strukturen in NRW

Die Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen (NRW) haben kriminellen Clan-Strukturen den Kampf angesagt. Einer der Hotspots dieser besonderen Form der organisierten Kriminalität: NRW und hier vor allem das Ruhrgebiet.



Die Täter operieren häufig im Schutz der Großfamilien, verachten die Regeln des Rechtsstaates, pflegen eine eigene Paralleljustiz. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) widmet sich dem Problem in einem "WDR extra: Arabische Großfamilien im Visier der Polizei" heute Abend, ab 20.15 Uhr.