WDR feiert 30 Jahre "Mitternachtsspitzen"

Die im deutschsprachigen Fernsehen am längsten existierende Kabarettsendung wird 30 und der WDR feiert dies mit einer 90-minütigen Jubiläumsausgabe. Daneben widmet der Sender dem Kabarett-Klassiker mit vier weiteren Sondersendungen einen ganzen Abend.



In der Jubiläumsausgabe am 8. September um 21.45 Uhr sind Lisa Eckhart, Carolin Kebekus, Tobias Mann, Omar Sarsam und Martin Zingsheim zu Gast. Sie stehen Jürgen Becker und seinem Satire-Trio Wilfried Schmickler, Uwe Lyko alias Herbert Knebel und Susanne Pätzold zur Seite.

Vor der Jubiläumsausgabe lässt das WDR Fernsehen um 20.15 Uhr im "Best of 30 Jahre Mitternachtsspitzen" noch einmal die Highlights aus drei Jahrzehnten Revue passieren.



Und ab 23.15 Uhr lernt der Zuschauer in den Porträts von "Mitternachtsspitzen"-Redakteur Klaus Michael Heinz die Kabarettisten Jürgen Becker, Wilfried Schmickler und Uwe Lyko alias Herbert Knebel einmal von einer ganz anderen, privaten Seite kennen.



Die Sendungen am 8. September im WDR: