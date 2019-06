WDR gedenkt Anne Frank

Heute wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden. Ihr berühmtes Tagebuch gilt als Inbegriff eines Zeitzeugnisses über die traumatischen Schrecken des Zweiten Weltkrieges und die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung.



Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) möchte einen Beitrag zur Geschichtsaufarbeitung leisten und bewahrt mit der innovativen App "WDR AR 1933-1945" Geschichte für die Nachwelt.



Die App wurde im Februar mit drei Zeitzeugenberichten von Kriegskindern aus London, Leningrad und Köln veröffentlicht. "Meine Freundin Anne Frank" kommt heute als ein neues Kapitel der Zeitgeschichte in Augmented Reality innerhalb der App dazu.



Zwei enge Freundinnen von Anne Frank erzählen ihre gemeinsame Geschichte mit dem Mädchen. Jacqueline van Maarsen ist 12, als sie Anne Frank auf dem Jüdischen Gymnasium in Amsterdam kennenlernt. Sie ist auch an Annes 13. Geburtstag dabei, an dem Otto Frank seiner Tochter das Tagebuch.