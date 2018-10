WDR knackt Weltrekord

Sieben Tage lang sendete das Team des Online-Kanals WDRforyou mit der neuen Onlinesendung "Der Sheriff präsentiert: live & ungefiltert" 160 Stunden Livetalkshow durch und hat damit einen neuen Weltrekord aufgestellt.



Die Zusammenarbeit von Fernsehen, Hörfunk und Online-Angeboten soll beim WDR über neu gestaltete Programmdirektionen stärker ausgebaut werden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).