WDR kopiert sich selbst in zwei Reportagen

Der WDR behandelt in zwei Reportagen Betrügereien im Wissenschaftsbetrieb. Beide Reportagen werden in der kommenden Woche ausgestrahlt. Die ungewöhnliche Themendopplung sorgt für Unbehagen, da ein Sender das gleiche Thema doppelt produzierte.



Eventuell war es einfach fehlerhafte Kommunikation zwischen den Redaktionen. Nichts destotrotz werden wohl in der kommenden Woche zwei Reportagen über Betrügereien in der Wissenschaft ausgestrahlt. Geplant sind die Sendungen "Fake Science – Die Lügenmacher" am Montag um 21:45 Uhr, als auch die "Quarks" Reportage "Betrug statt Spitzenforschung - Wenn Wissenschaftler schummeln". Diese soll nur einen Tag später gesendet werden.