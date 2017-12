WDR muss dank Schwarz-Gelb Werbezeiten nicht reduzieren

Die neue NRW-Regierung setzt die Werbezeitenreduzierung beim WDR aus. Das bringt die Privaten auf die Barrikaden.



Wird der WDR von der schwarz-gelben Landesregierung begünstigt? Der NRW-Staatskanzleichef Nathanael Leminski hat im Interview mit dem "Kölner Stadtanzeiger" bekanntgegeben, dass die von der rot-grünen Vorgänger-Regierung beschlossene Werbezeitenreduzierung bis 2021 ausgesetzt wird. Man wolle abwarten, ob der ursprünglich dadurch geplante Effekt steigender Einnahmen bei den Privaten eintreten würde. Dies soll in einem Gutachten untersucht werden.