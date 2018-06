WDR schmeißt Fernsehfilmchef Gebhard Henke raus

Wegen glaubhafter Vorwürfe bezüglich sexueller Belästigung hat sich der WDR heute von seinem Fernsehfilmchef Gebhard Henke getrennt.



Der WDR hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Fernsehfilmchef Gebhard Henke getrennt. Grund sind glaubhafte Vorwürfe sexueller Belästigung und des Machtmissbrauchs. Aus Sicht des WDR besteht kein Vertrauensverhältnis mehr.