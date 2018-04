WDR stellt Ex-Korrespondenten nach Belästigungsvorwürfen frei

Journalistinnen erheben gegen einen ehemaligen ARD-Auslandskorrespondenten Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Jetzt ist der Mitarbeiter bis auf weiteres freigestellt worden.



Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat einen ehemaligen Auslandskorrespondenten nach neuen Vorwürfen wegen sexueller Belästigung bis auf weiteres freigestellt. Das bestätigte am Montag Unternehmenssprecherin Ingrid Schmitz. Zuvor hatten darüber unter anderem "Bild"-Zeitung und "Tagesspiegel" berichtet.