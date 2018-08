WDR stellt Programmdirektionen auf den Kopf

Alles neu beim WDR? Zumindest in den Programmdirektionen der Sendeanstalt wird umstrukturiert. Tom Buhrow will außerdem mehr crossmediale Ressorts aufstellen.



Wie "DWDL" berichtet, haben die WDR-Geschäftsführer beschlossen, die Programmdirektionen neu zu ordnen. Die Neuordnung der Programmdirektionen gehört demnach zu der nächste Phase des WDR-Umbaus. Diese wiederum steht unter dem Stern der crossmedialen Weiterentwicklung.