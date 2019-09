WDR übernimmt ab 2020 Geschäfte der ARD, Tom Buhrow den Vorsitz

Die ARD-Hauptversammlung hat in Stuttgart in Tom Buhrow einen neuen Vorsitzenden bestimmt. In Kürze wird der BR an der Spitze der ARD vom WDR abgelöst.



Der WDR-Intendant Tom Buhrow wird am 1. Januar 2020 turnusgemäß der nächste ARD-Vorsitzende und löst damit den BR-Intendanten Ulrich Wilhelm ab, der ab 2020 als Stellvertreter ins zweite Glied rückt. Meldungen zu diesem Thema

Zu den Aufgaben der ARD-Vorsitzenden gehört die Führung der Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft, die Einladung zu Mitgliederversammlungen und deren Leitung. Zuletzt hatte der WDR 2011/12 den ARD-Vorsitz inne.



Die Landesrundfunkanstalten der ARD wechseln sich regelmäßig im Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft ab. Hierfür betraut die Mitgliederversammlung der ARD jeweils eine Rundfunkanstalt für ein Jahr mit der Geschäftsführung. Das geschäftsführende ARD-Mitglied zeichnet in dieser Zeit rechtsverbindlich für die Gemeinschaft. Eine Verlängerung des Vorsitzes um ein weiteres Jahr ist seit längerem üblich.