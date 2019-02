WDR und Vodafone testen 5G-Übertragung

Der WDR) und Vodafone haben ein gemeinsames Projekt gestartet. Es soll dabei getestet werden, wie sich TV- und Mediatheken-Inhalte mithilfe der neuen Übertragungstechnologie 5G technisch verbreiten lassen.



Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen mit der neuen Technologie Videos in hochauflösender 4K-Qualität drahtlos und ortsungebunden empfangen können. Für die damit verbundene Datenmengen wird ein leistungsstarkes Broadcast- und Mobilfunknetz mit hohen Bandbreiten benötigt.