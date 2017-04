WDR verteidigt Sendetermin für Terror-"Tatort"

Den "Tatort" aus Dortmund nicht noch einmal zu verschieben, war aus Sicht des Westdeutschen Rundfunks (WDR) die richtige Entscheidung.



Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund am vergangenen Dienstag hatte der Sender beschlossen, ihn am Ostermontag im Programm zu lassen - obwohl es auch in der "Sturm" betitelten Folge um einen Anschlag geht. "Der "Tatort" kann aufgrund seiner zeitaktuellen inhaltlichen Ausrichtung der Realität nicht ständig ausweichen", hatte WDR-Fernsehspielchef Gebhard Henke argumentiert. An dieser Einschätzung habe sich nach der Ausstrahlung nichts geändert, sagte WDR-Sprecherin Barbara Feiereis am Dienstag. Bisher seien beim Sender auch keine Beschwerden deswegen eingegangen.