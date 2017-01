WDR wagt sich in "WDR-Crime" Abgründe des Verbrechens

Auch der WDR setzt auf Crime-Formate. Die dreiteilige Doku "WDR-Crime" wirft einen Blick auf die Arbeit von Rechtsmedizinern, Genetikern und Profilern.



Winzige Hautschüppchen, die Art der Blutspur oder Maden am Tatort - kleinste Hinweise reichen den ermittelnden Spezialisten oft aus, die Täter dingfest zu machen. Die dreiteilige Doku-Reihe "WDR-Crime" begibt sich in die Abgründe des Verbrechens und beleuchtet die Arbeit von Polizei-Experten.