WDR weiter auf Sparkurs

Der WDR verpasst seiner kommerziellen Tochter, der WDR Mediagroup, eine Neuausrichtung. Die vom Aufsichtsrat beschlossene Umstrukturierung ist Teil eines Sparkurses. Bis 2022 soll sie umgesetzt werden.



Die WDR Mediagroup, die kommerzielle Tochter des Westdeutschen Rundfunks, soll ihre Aufgaben in Zukunft mit einer "schlankeren Struktur" wahrnehmen. Das beschloss der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 9. September. Die Mediagroup solle sich so effizienter auf Werbezeitvermarktung und das Verwertungsgeschäft konzentrieren. Der Aufsichtsrat folgt damit einem Vorschlag der Geschäftsleitung. Sie hatte zuvor eine Analyse der Strukturen, Prozesse und des Portfolios der WDR Mediagroup vornehmen lassen. 150 bis 170 Vollzeitstellen sollen bis zum Jahr 2022 abgebaut werden.