WDR zeigt "Babylon Berlin" nochmal als Staffelmarathon

Der WDR bringt über das kommende Wochenende hinweg alle Folgen "Babylon Berlin" im Free-TV - und auch in seine Mediathek. Um den Serienmarathon herum wird dazu noch ein Themenschwerpunkt zu der Zeit der Weimarer Republik gesetzt.



Ab dem 31. Oktober zeigt der WDR die kompletten ersten beiden Staffeln "Babylon Berlin". An insgesamt sechs Tagen vom Donnerstag (31. Oktober) bis Dienstag nächster Woche (5. November) laufen jeweils bis zu vier der insgesamt 16 Folgen hintereinander.