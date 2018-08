WDR zeigt Interview mit verstorbenem "Tatort"-Erfinder Witte

Nach dem Tod des "Tatort"-Erfinders Gunther Witte zieht der Westdeutsche Rundfunk (WDR) eine Gesprächssendung mit ihm in seinem Programm vor.



An diesem Freitag zeigt der WDR um 23.30 Uhr ein einstündiges Interview, das eigentlich für die Sendereihe "WDR Geschichte(n)" geführt worden sei, teilte der Sender in Köln mit. Die komplette Reihe werde im Oktober in zwei langen Fernsehnächten zu sehen sein.