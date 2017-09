WDR3/1Live: Hörspiel gibt tiefe Einblicke in NSU-Prozess

Mit "Auch Deutsche unter den Opfern" fasst Tuğsal Moğul in einem Hörspiel den wohl größten Strafprozess seit der deutschen Wiedervereinigung zusammen. Doch die Produktion für 1Live und WDR3 will noch mehr: Missstände aufdecken.



Es ist ein Verbrechen, das so groß scheint, dass es kaum zu bewältigen ist: der NSU-Prozess. Bereits seit 250 Verhandlungstagen versucht die Justiz Herr über das Verbrechen zu werden. Tuğsal Moğul hat sich für das Hörspiel "Auch Deutsche unter den Opfern" ganz tief in die Materie eingearbeitet.