WDR4: Als Pink Floyd die Westfalenhalle zum Beben brachte

Mit der 14-teiligen "Expedition Lieblingshits" erinnert WDR 4 an die Rock- und Pop-Geschichte vergangener Jahrzehnte in NRW. Die Serie läuft täglich vormittags bis Ende November.



David Bowie soll sich ein paar Gitarrensounds in Neunkirchen-Seelscheid abgeguckt haben und Billy Idol hat im Bauernhausmuseum in Vreden gesungen. Viele Stars der Rock- und Pop-Geschichte haben in Nordrhein-Westfalen Spuren hinterlassen und besondere Geschichten erlebt. WDR 4 erzählt sie bis zum 26. November täglich um 10.40 Uhr in der Serie "Expedition Lieblingshits" und zum Nachhören auf wdr4.de. Dort gibt es auch eine Multimediareportage mit O-Tönen, Bildern und Infos.

WDR 4 erinnert an besondere Auftritte wie den von Pink Floyd, als die britische Rockband mit ihrem Gesamtkunstwerk "The Wall" die Dortmunder Westfallenhalle zum Beben brachte. Oder von Nena, die mit ihrer Band The Stripes auf dem Hagener Sockenball spielte. Es geht auch um Paul McCartney, der in Siegen mit einer Ausstellung seine Weltpremiere als Maler feierte. Dabei geht es nicht nur um die Auftritte, sondern auch um die Geschichten dahinter.



Darüber hinaus berichtet die Sendereihe über besonders geprägte Schauplätze in Nordrhein-Westfalen, über Gronau, die Heimatstadt von Udo Lindenberg, wo der Rocksänger schon mal nachts um sein Denkmal gejoggt sein soll, bis zum früheren Jaguar Club, der sich in einem umfunktionierten Kino in Herford befand und in dem große Bands und Sänger im kleinen Rahmen aufgetreten sind: von Jimi Hendrix über The Who und Manfred Mann bis hin zu Status Quo.



Zusätzlich zu den Geschichten spielt WDR 4 die passende Musik aus den jeweils passenden Jahren. WDR 4-Moderatorin Janine Breuer-Kolo hat die Serie realisiert und in Zusammenarbeit mit dem Musikjournalisten Helmut Brasse recherchiert.



Die einzelnen Bands und Termine: