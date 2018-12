WLAN-Signal via Powerline verstärken

Ein WLAN-Netzwerk ist praktisch. Es spart das mühsame Verlegen von Kabeln, um die Geräte mit ihm zu verbinden. Doch häufig ist es schwierig, das Netzwerk zu nutzen. Denn es ist nicht in der ganzen Wohnung verfügbar.



In unserem Workshop erklären wir Ihnen, wie Sie das Signal verstärken können, sodass es eine größere Reichweite hat.

Die Zahl der Geräte, die wir mit einem WLAN-Netzwerk verbinden, steigt immer weiter. In den Zeiten der Digitalisierung und von Smart-Home-Lösungen ist eine Verbindung mit einer hohen Qualität sehr wichtig. Gerade wenn wir ein Smart TV nutzen, ist das der Fall. Denn dabei brauchen wir nicht bloß die Anbindung an das Netzwerk, sondern auch eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Schließlich sollen die Videos in hoher Qualität ruckelfrei angeschaut werden können. Ist das Signal zu schwach, gibt es eine einfache Lösung. Sie heißt Powerline.



Powerline-Technik hilft bei einem schwachen WLAN-Signal

Bei dieser Technik wird das WLAN-Signal über die Stromleitung verbreitet. Dabei kommt es stets in einer guten Qualität an, sodass eine große Bandbreite genutzt werden kann. Damit die Technik funktioniert, werden zwei Powerline-Adapter benötigt. Der eine wird mit dem Internet-Router verbunden, der andere mit den Geräten, die an das Internet angeschlossen werden sollen. In der Regel geschieht dies mit einem LAN-Kabel. Geht dieses vom Router in den sendenden Powerline-Adapter, hat das den Vorteil, dass das Signal verlustfrei über das Stromnetz verteilt werden kann. Wird der empfangende Powerline-Adapter mit einem Gerät, beispielsweise einem Smart TV, ebenfalls per Kabel verbunden, bleibt auch auf dieser Seite das Signal ist bestmöglicher Qualität erhalten.