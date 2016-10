WLAN aus der Straßenleuchte

Das Unternehmen Leipziger Leuchten kooperiert mit der IT-Innerebner GmbH. Das Ergebnis: Eine Kombination aus Straßenbeleuchtung und WLAN-Hotspot.



In einigen Städten könnten Straßenleuchten bald eine zusätzliche Funktion bekommen. Sie könnten nicht nur Licht spenden, sondern auch als WLAN-Hotspot dienen. Das zumindest ist das Ziel einer Kooperation zwischen dem Leipziger Unternehmen Leipziger Leuchten und der österreichischen IT-Innerebner GmbH.