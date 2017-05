WLAN für Alle: Waiblinger können kostenlos surfen

In der Fußgängerzone der schwäbischen Stadt Waiblingen können die Einwohner ab sofort in der Fußgängerzone kostenloses WLAN benutzen. Die Stadtwerke und Unitymedia haben die Innenstadt der Kreisstadt digital aufgerüstet.



Auf einer 1,5 Hektar großen Fläche rund um die Fußgängerzone der Stadt Waiblingen vor den Toren Stuttgarts kann ab sofort kostenlos im Internet gesurft werden. Wie Unitymedia am Montag verkündet, wurde ein zuverlässiges und sicheres WLAN—Signal für die Bewohner Waiblingens freigeschaltet.