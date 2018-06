WM-Aus sahen mehr als 25 Millionen

Was eigentlich in einer selten da gewesenen Titelverteidigung gipfeln sollte, endete in einem historischen Debakel. Die WM ist für die deutsche Nationalmannschaft gelaufen.



Das WM-Aus des Weltmeisters haben am Mitwochnachmittag im ZDF rund 25,43 Millionen Zuschauer verfolgt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem 0:2 (0:0) gegen Südkorea in Kasan erstmals in einer WM-Gruppenphase gescheitert. Die Fernsehzuschauer interessierte ab 16 Uhr fast nichts anderes als Fußball: Der Marktanteil für die Live-Übertragung lag bei 87,5 Prozent. Beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden am vergangenen Samstagabend hatten mit 27,48 Millionen noch mehr Menschen zugeschaut, der Marktanteil war allerdings deutlich geringer.