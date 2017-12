"WM-Auslosung" und "Bundestagswahl" Suchbegriffe des Jahres

Wie wird es wohl erst nächstes Jahr, wenn wir womöglich eine Regierungskoalition gefunden haben und Weltmeister werden? Die Begriffe "WM-Auslosung" und "Bundestagswahl" waren schon 2017 top bei der von Google seit 2001 durchgeführten Erhebung.



"WM Auslosung" ist der Google-Suchbegriff des Jahres in Deutschland. Das Schlagwort zu der Gruppenauslosung des Fußballturniers im kommenden Sommer in Russland verzeichnete 2017 den höchsten Anstieg, wie Google am Mittwoch mitteilte. Auf den Plätzen zwei bis fünf liegen "Bundestagswahl" und "Wahlomat", sowie "iPhone 8" und "Dschungelcamp".