WM-Halbfinale komplett bei Sky, geteilt bei ARD und ZDF

Nur noch vier Mannschaften kämpfen um den Weltmeistertitel. Zu verfolgen sind die letzten vier Partien im Free- als auch im Pay-TV.



Wenn diesen Dienstag das Nachbarschaftsduell zwischen Frankreich und Belgien ansteht, werden die ARD und Sky live am Ball sein. Anstoß ist um 20 Uhr. Die UHD-Übertragung bei Sky beginnt um 19.45 Uhr, während im Ersten die Vorberichterstattung bereits um 18.50 Uhr.



Im Free-TV kommentiert Steffen Simon, im Pay-TV Wolff-Christoph Fuss. Spannung ist geboten, denn es treffen nicht nur zwei Nachbarländer, sondern auch die zwei wohl besten Mannschaften des Turniers bisher aufeinander.