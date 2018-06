WM: Jenseits von Adidas – Wer rüstet kleine Nationalteams aus?

Die Fußball-WM ist immer auch ein riesiger Ausrüster-Wettbewerb. Mit zwölf Nationalmannschaften liegt Adidas vorn. Aber wer stattet eigentlich die schlechteren Teams aus, die von den Konzernen keiner haben will?



50 Millionen Euro bekommt der Deutsche Fußball-Bund von Adidas pro Jahr. Von solch einem Vertrag können sie im Südsudan nur träumen. Für die Nationalmannschaft des jüngsten Staats der Welt - unabhängig seit 2011, die Fußballer auf Platz 157 der FIFA-Rangliste, in der WM-Qualifikation gleich in der ersten Runde ausgeschieden - wurden die Trikots anfangs noch im Laden gekauft. Das Logo musste vor dem Anpfiff noch aufgebügelt werden.