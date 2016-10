WM-Quali: RTL zeigt deutsche Partie gegen Tschechien

In der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 steht für den Titelverteidiger das zweite Spiel auf dem Programm. Die Partie der deutschen Elf gegen den vermeintlich stärksten Gegner Tschechien zeigt RTL in voller Länge.



Der Auftakt gegen Norwegen (3:0) war geglückt, nun will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland nachlegen. Dabei geht es in Hamburg gegen den vermeintlich stärksten Gegner, das Spiel der Löw-Elf gegen Tschechien überträgt RTL dabei live.