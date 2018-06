WM: Reporter ohne Grenzen präsentieren "alternativen Ball"

Um auf die mangelhafte Pressefreiheit im WM-Gastgeberland Russland aufmerksam zu machen stellte Reporter ohne Grenzen (RoG) am Dienstag, den 12.06.2018, einen "alternativen WM-Ball" vor.



Kurz vor dem Auftakt der Fußball-WM in Russland wird immer mehr über die politische Lage im Gastgeberland diskutiert. Zu diesem Zweck stellte Reporter ohne Grenzen einen alternativen WM-Ball während eine Demonstration vor der russischen Botschaft in Berlin vor. Unkenntlich gemachte Bilder zieren den Ball und lassen sich über einen integrierten Chip entpixeln. Auf diese Weise werden Informationen über verfolgte Medien und inhaftierte Journalisten sichtbar. Die Aktion findet unter dem Titel "kick-off für die Pressefreiheit" statt. RoG Vertreter fordern konkreteren Einsatz der FIFA und des DFB für die Pressefreiheit. Besonders kritischer Journalismus brauche Rückendeckung.