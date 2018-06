WM: Sky zeigt vier Gruppenentscheidungen in UHD

Die heiße Phase der Weltmeisterschaft in Russland startet so langsam. Bei Sky können im weiteren Verlauf des Turniers noch 13 Spiele in UHD gesehen werden.



Zum Abschluss der Gruppenphase zeigt Sky nochmal täglich ein WM-Spiel in UHD. Mit dabei ist auch das entscheidende Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch um 16 Uhr. Die anderen drei Begegnungen werden jeweils abends ab 19.45 Uhr laufen, beginnend schon an diesem Montag.