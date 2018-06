WM-Song schafft es auf Platz zwei

Auch musikalisch ist die Fußball-WM in die Herzen der Deutschen vorgedrungen, wie die Offiziellen Deutschen Charts beweisen.



Die Fußballbegeisterung hat auch die deutschen Single-Charts erfasst: Mit der WM-Version seines Hits "Phänomenal" stürmt Pietro Lombardi von Neun auf Zwei, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.