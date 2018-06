WM kommt bei ZDFinfo und One an

ZDF und ARD haben die ersten der parallel angesetzten Vorrundenspiele bei der Fußball-WM auf ihre verschiedenen Programme aufgeteilt.



Bereits ab diesem Montag zeigen nun auch ZDFinfo und One aufgrund der zeitgleichen Ansetzung der letzten Gruppenspiele bis Donnerstag jeweils zwei Partien pro Tag. Den Anfang macht am heutigen Nachmittag um 16 Uhr das Spiel zwischen Saudi-Arabien und Ägypten. Die parallel angesetzte Entscheidung um Platz eins in der Gruppe A zwischen Russland und Uruguay läuft im Zweiten.