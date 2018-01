WRC+ bekommt grünes Licht für Livestream-Motorsportkanal

Zuschauer in Deutschland können bald die Rennen und Wertungsprüfungen der FIA World Rally Championship im Livestream verfolgen. Einem Antrag der WRC Promoter GmbH wurde zugestimmt.



Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat in seiner 233. Sitzung der Zulassung des von der WRC Promoter GmbH bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) beantragten bundesweites Fernsehspartenprogramm mit Schwerpunkt Motorsport genehmigt.