WWIO: Neuer DVB-T2/C-Hybrid-Digital-Receiver erhältlich

Der BRE2ZE T2/C ist der neue Hybrid Digital Receiver von WWIO. Er vereint digitales Antennen & Kabelfernsehen in einem Gehäuse und soll einfach zu bedienen und zu konfigurieren sein.



Der BRE2ZE T2/C Receiver ist ein Hybrid Digital Receiver von WWIO und empfängt und verarbeitet deshalb digitales Antennenfernsehen genauso wie Kabel-TV. Im Gerät ist ein leistungsfähiger H.265/ HEVC-Decoder untergebracht, der es erlaubt, DVB-T2- oder DVB-C-Sender in Deutschland zu empfangen. Für eine schnelle Menüführung und kurze Umschaltzeiten soll der leistungsstarke Dualthread 2x 750 MHz (2000 DMIPS) Broadcom-BCM73625-Prozessor sorgen.