WWW-Erfinder Berners-Lee will Datenhoheit an Nutzer zurückgeben

Der Erfinder des World Wide Webs, Tim Berners-Lee, will den Nutzern die Kontrolle über Daten im Netz zurückgeben.



Dafür hat der 63-Jährige die Plattform Solid entworfen, die eine technische Grundlage für diverse Online-Dienste bieten soll. Die Grundidee: Jeder Nutzer darf entscheiden, wo seine Daten gespeichert werden und wer Zugang dazu hat.