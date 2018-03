"WaPo Bodensee": Neue Folgen ab Montag im TV, schon jetzt online

Die Wasserschutzpolizei am Bodensee ist wieder im Einsatz. Nach einem erfolgreichen Start der ersten Staffel herrscht auch in der zweiten wieder Recht und Ordnung am Alpengewässer.



Am Dienstag startet die zweite Staffel mit acht neuen Folgen im Vorabendprogramm. "WaPo Bodensee" wird ab nächster Woche um 18.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Vorab finden sich schon alle Videos in der ARD Mediathek.

Schon zur Beginn der neuen Staffel wird es für die Polizisten brenzlig. Während des Konstanzer Seenachtsfests wird ein Mann auf einem Boot erschossen. Eine der Verdächtigen ist die Seglerin Nadine, gespielt von Mimi Fiedler. Auch bei der Familie Fehrenbach bleibt nichts beim Alten. Sohn Niklas (Noah Calvin) kommt aus Hamburg zurück zum Bodensee.



Hauptkommissarin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) bekommt mit Paul Schott (Tim Wilde) auch noch einen neuen Ermittler an die Seite. Doch damit nicht genug: Neles Mutter Mechthild gerät dann auch noch mit der Polizei aneinander.