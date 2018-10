"WaPo Bodensee" eröffnet Filiale in Berlin

Die ARD bringt die "Wasserschutzpolizei" auch in die Hauptstadt. Nur beim Namen scheint man sich noch nicht ganz sicher zu sein.



Die ARD wird die Berliner Gewässer zumindest fiktional sicherer machen. Das Erste plant in der Hauptstadt eine neue TV-Serie in Anlehnung an die bereits existierende "WaPo Bodensee" aus dem äußersten Südwesten der Republik, wie ein ARD-Sprecher am Dienstag sagte.