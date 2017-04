Wahlkampf via Snapchat: Neue Zielgruppen für Politiker

Die Snapchat-App wird für Wahlkämpfer immer wichtiger, gerade wenn es darum geht, die Jung- und Erstwähler zu erreichen. Kommt das "TV-Duell" via Snapchat auch nach Deutschland?



Snapchat war im US-amerikanischen Wahlkampf eines der wichtigsten Medien, um Jung- und Erstwähler anzusprechen. Auch im französischen Wahlkampf kam die App verstärkt zum Einsatz, wie das Portal "Meedia" berichtet. Der Messenger brachte Politiker und Nutzerschaft zusammen. Dazu beantworteten die französischen Präsidentschaftskandidaten Fragen der User. Die hatten sie vorher in kurzen Videoschnipseln aufgenommen.