"Wahnsinn!": Wolfgang Petry ist zurück - als Musical

"Hölle! Hölle! Hölle!", "Sieben Tage, sieben Nächte", "Weiß der Geier": Muss man mehr sagen? Wolfgang Petry wurde ebenso verehrt wie belächelt. Aber fast jeder kennt eine Petry-Zeile. Und daraus entsteht nun - wirklich - ein Musical. Wo? Natürlich im Ruhrgebiet.



Man sieht ihn kommen, spätestens als Sabine ihrem Mann Peter - einem passionierten Lastwagen-Fahrer - zuraunt: "Ich hab' auch nie mehr von dir gewollt." Irgendwo tief im eigenen Ohrwurm-Gedächtnis kündigt er sich an: dieser Wolfgang-Petry-Hit, diese Melodie, die man irgendwo zwischen Kirmes-Party, Schlager-Revue und 90er-Best-Of schon mal gehört hat - ausgelöst durch die Reizworte "Ich", "nie" und "gewollt". Was hat sie nochmal genau nie gewollt?