Wahrheit oder Fiktion? Comeback von "X-Factor" auf RTL 2

Tatsache! "X-Faktor - Das Unfassbare" kommt zurück. Der kommende Sonntag steht bei RTL 2 ganz im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums der Mystery-Serie. Der Privatsender sendet zu diesem Anlass eine Hommage an sein Kult-Format der 90er Jahre.



Am Sonntag zeigt RTL 2 zwei neu produzierte Folgen unter dem Namen "X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück". Nicht jedoch das einstige Gesicht der Serie, Jonathan Frakes, sondern der deutsche Schauspieler Detlef Bothe entführt darin in zehn geheimnisumwobene neue Mystery-Geschichten. Wer mehr auf die alten Ausgaben steht, kommt jedoch auch nicht zu kurz. Im Laufe des Tages zeigt RTL 2 von morgens an einen ganzen Marathon aus Wiederholungen der alten Serie.