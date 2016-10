Waipu.TV: Probleme mit ProSiebenSat.1

Das Anfang Oktober gestartete IPTV-Angebot Waipu.TV muss im Moment teilweise auf seine Aufnahme-Funktion verzichten. Denn die ProSiebenSat.1-Gruppe stört sich an dieser Funktion. Waipu.TV will die Nutzer für den Ausfall entschädigen.



Erster kleiner Rückschlag für Waipu.TV. Das Anfang Oktober gestartete IPTV-Angebot von Exaring und Freenet hat Probleme mit ProSiebenSat.1. Die Sendergruppe, die erst Ende September eine Vereinbarung zur Verbreitung ihrer Sender auf Waipu.TV abgeschlossen hatte, stört sich an der Aufnahme- und Pausefunktion, weshalb diese den Nutzern im Moment nicht zur Verfügung steht.