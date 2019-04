Waipu.tv: "Bild" jetzt auch auf im TV

Videos und Bewegtbildformate aus Politik, News, Promis, Lifestyle, Auto, Technik, Reportagen sowie Geschichte will "Bild" jetzt bei Waipu.tv zeigen.



Die "Bild"-Gruppe und die Exaring AG geben den Launch von "Bild" bei Waipu.tv bekannt. Damit sind auf der deutschen Plattform für unabhängiges IPTV Videoinhalte von "Bild" auch auf dem Fernseher zu sehen.