Waipu.tv ab sofort gestartet

Das neue OTT-Angebot bietet Live-Fernsehen ohne Sat-Antenne und Kabelanschluss, dafür mit zahlreichen intelligenten Zusatzfeatures.



Die Verbreitung von Inhalten über OTT, die Übermittlung von Video- und Audioinhalten über Internetzugänge, ohne dass ein Internet-Service-Provider in die Kontrolle oder Verbreitung der Inhalte involviert ist, befindet sich auf dem Vormarsch: Die Live-Fernsehen-Anbieter Zattoo, Magine TV und TV Spielfilm live haben mit Waipu.tv ab sofort eine neue Konkurrenz. Seit Mitternacht ist die App für Android und Apple zum Download freigegeben, der erste Monat ist gratis. Der Nutzer kann mit Waipu.tv über sein Smartphone oder iPad aktuell rund 50 TV-Programme ansehen und Sendungen bei Bedarf in der Cloud speichern. Das Live-Fernsehen lässt sich auch anhalten und später fortsetzen. Via Google Chromecast können die Streams auch am Fernseher in bester Qualität dargestellt werden.