Waipu.tv bringt türkisches TV-Paket mit 30 Sendern – 26 in HD

Waipu TV bietet ab sofort das größte türkische Senderpaket in Deutschland an. Bislang war der Empfang türkischer Inhalte nur in sehr begrenztem Umfang über Kabel oder Satellit möglich



Längste Zeit war der legale Empfang türkischer Sender in Deutschland nur in eingeschränktem Rahmen mögilich. Über Satellit gab es die Sender nur in SD-Qualität. Meldungen zu diesem Thema

Oftmals verhinderten Vermieter selbst diese Empfangsmöglichkeit über ein Installationsverbot für Satellitenschüsseln an den Hausfassaden. Beim Kabelanschluss kann bei vielen Anbietern zu einem Basis-Kabelanschluss nur ein kleines türkisches Senderpaket mit sieben bis zehn türkischen Sendern ausgewählt werden, was sich preislich kaum lohnte. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit, über frisierte TV-Boxen die Sender illegal zu beziehen – für die Meisten keine Option.

Die IPTV-Streamingplattform Waipu TV bringt nun 30 türkische Sender im „Türk-Paketi“, davon 26 Sender in HD- Qualität und bietet damit ein modernes türkischsprachiges TV-Paket mit zahlreichen Komfort-Funkionen wie Aufnahme, Pause, Restart und mobiler Unterwegsnutzung. Und das in bester HD-Qualität sowie zu einem attraktiven Preis.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser modernes IPTV-Angebot nun auch Kunden mit türkischem Hintergrund anbieten kön- nen“, so Markus Härtenstein, Vorstandsmitglied der EXARING AG, laut dem Branchendienst Infosat. „Fast alle türkischen Sender sind in HD-Qualität verfügbar und können ganz einfach über den vorhandenen Internetanschluss in jedem Raum der Wohnung auf unterschiedlichen Geräten genutzt werden. Es stehen auch alle anderen Kom- fortfunktionen, wie Aufnahme, die Pausefunktion und Restart zur Verfügung. Besonders Familien dürften sich darüber freuen, dass bis zu vier Streams parallel laufen können."