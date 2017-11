Waipu.tv mit zwei neuen Sendern

Waipu.tv baut sein Senderportfolio weiter aus. Neu im Angebot: Reichlich Sport, von der Rennstrecke und aus Amerika. Außerdem hat man noch ein vorweihnachtliches Schmankerl für die Kundschaft.



Die Pay-TV-Sender Motorvision TV und Sport1 US stoßen ab dem morgigen Freitag zum Angebot von Waipu.tv. Bis zum 31. Januar 2018 werden für alle Abonnenten des Comfort- und Perfect-Pakets sportliche Pay-TV-Highlights und außerdem auch ein Kaminfeuer-Kanal gratis freigeschaltet.